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04:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Работники ХЭС ликвидируют последствия возгорания на подстанции

Работники Хабаровских электрических сетей ликвидируют последствия возгорания на подстанции, питающей центральную часть Хабаровска, об этом сообщает «Deita.ru».

Вечером 2 октября на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара», питающей центральную часть краевой столицы, произошло возгорание оборудования. На текущий момент бригады хабаровского филиала АО «ДРСК» заняты в ремонтно-восстановительных работах. По состоянию на 10.00 (по хабаровскому времени) все потребители переведены на резервные источники питания.

В 20.51 на пульт диспетчера Хабаровских электрических сетей поступил сигнал о неисправности оборудования на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара». Прибывшая на место оперативно-выездная бригада ХЭС зафиксировала плотное задымление. В целях минимизации распространения огня и случаев получения электротравмы персоналом руководство Городского РЭС, в ведении которого находится данная подстанция, приняло решение полном погашении. На подстанцию незамедлительно была вызвана пожарная бригада, устранившая возгорание к 22.30.

Без электроэнергии осталась часть жилого сектора, торговые центры. В течение двух с половиной часов электроснабжение было восстановлено для значительной части потребителей, для чего энергетики задействовали резервные источники питания. На данный момент все потребители запитаны, восстановительные работы продолжаются.

Причины возгорания на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара» выясняются.

По словам директора Хабаровских электрических сетей Александра Бакая, филиал планирует устранить возникшую аварию в течение ближайшего времени.

Виктор Бруевич.

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