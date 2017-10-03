Работники ХЭС ликвидируют последствия возгорания на подстанции
Работники Хабаровских электрических сетей ликвидируют последствия возгорания на подстанции, питающей центральную часть Хабаровска, об этом сообщает «Deita.ru».
Работники Хабаровских электрических сетей ликвидируют последствия возгорания на подстанции, питающей центральную часть Хабаровска, об этом сообщает «Deita.ru».
Вечером 2 октября на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара», питающей центральную часть краевой столицы, произошло возгорание оборудования. На текущий момент бригады хабаровского филиала АО «ДРСК» заняты в
В 20.51 на пульт диспетчера Хабаровских электрических сетей поступил сигнал о неисправности оборудования на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара». Прибывшая на место
Без электроэнергии осталась часть жилого сектора, торговые центры. В течение двух с половиной часов электроснабжение было восстановлено для значительной части потребителей, для чего энергетики задействовали резервные источники питания. На данный момент все потребители запитаны, восстановительные работы продолжаются.
Причины возгорания на подстанции 35/6 кВ «Парк Гайдара» выясняются.
По словам директора Хабаровских электрических сетей Александра Бакая, филиал планирует устранить возникшую аварию в течение ближайшего времени.
Виктор Бруевич.