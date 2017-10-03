После ДТП в Омске от машины осталась куча искореженного металла
Водитель чудом остался жив. Жуткие фото последствия аварии появились в соцсети.
Водитель чудом остался жив. Жуткие фото последствия аварии появились в соцсети.
В понедельник, 2 октября, на улице Богдана Хмельницкого произошла страшная авария. Поздним вечером автомобиль «Хонда» начало таскать по дороге и он задней частью зацепился за фонарный столб. От удара машину покорежило так, что она уже не подлежит восстановлению. Осталась груда металла.
Водитель чудом остался жив. Именно он сообщил о случившемся в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» и показал фото.
По его словам, он ехал на скорости не более 70−80 километров. Но, глядя на последствия аварий, подписчики группы предположили, что скорость была значительно выше.
Омичи просили друг друга быть осторожнее на скользких от мороза дорогах и соблюдать скоростной режим.