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08:00 (мск), источник: Om1.ru

После ДТП в Омске от машины осталась куча искореженного металла

Водитель чудом остался жив. Жуткие фото последствия аварии появились в соцсети.

В понедельник, 2 октября, на улице Богдана Хмельницкого произошла страшная авария. Поздним вечером автомобиль «Хонда» начало таскать по дороге и он задней частью зацепился за фонарный столб. От удара машину покорежило так, что она уже не подлежит восстановлению. Осталась груда металла.

Водитель чудом остался жив. Именно он сообщил о случившемся в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» и показал фото.

По его словам, он ехал на скорости не более 70−80 километров. Но, глядя на последствия аварий, подписчики группы предположили, что скорость была значительно выше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи просили друг друга быть осторожнее на скользких от мороза дорогах и соблюдать скоростной режим.

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