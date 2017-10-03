В США освободили россиянку, обвинявшуюся в вымогательстве у экс-губернатора

«Мы проконсультировались с пострадавшими в этом деле, и они оба согласились, чтобы заключить соглашение о признании вины», — заявил прокурор района Бронкс Дэрсел Кларк, говоря о Спитцере и другом мужчине, не названном прокурорами.

Согласно условиям сделки, 27-летняя Захарова приговаривается к 90 дням тюрьмы. Но так как она уже отбыла в заключении более 90 дней с октября 2016 года, ее освободили. По данным издания, Захарова признала свою вину только в мелкой краже в отношении другого мужчины.

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По словам ее адвоката, Захарова никогда не вымогала деньги у Спитцера.

Захарова была задержана в Нью-Йорке после возвращения из России. Ее обвиняли по ряду статей, включая вымогательство и подделку документов, повлекшую значительный материальный ущерб.