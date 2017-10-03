Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Аварийность объектов ЖКХ в России выросла вдвое
ГД предложила упростить открытие хостелов в домах
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
8В Москве открыли памятник Калашникову
09:15 (мск), источник: РИА Новости

В США освободили россиянку, обвинявшуюся в вымогательстве у экс-губернатора

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россиянка Светлана Захарова, обвинявшаяся в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, заключила с американской прокуратурой сделку о признании вины и была отпущена из тюрьмы, сообщает издание Wall Street Journal.

«Мы проконсультировались с пострадавшими в этом деле, и они оба согласились, чтобы заключить соглашение о признании вины», — заявил прокурор района Бронкс Дэрсел Кларк, говоря о Спитцере и другом мужчине, не названном прокурорами.

Согласно условиям сделки, 27-летняя Захарова приговаривается к 90 дням тюрьмы. Но так как она уже отбыла в заключении более 90 дней с октября 2016 года, ее освободили. По данным издания, Захарова признала свою вину только в мелкой краже в отношении другого мужчины.

Читайте также
Суд Нью-Йорка снял с челябинской любовницы губернатора тяжкие обвинения

По словам ее адвоката, Захарова никогда не вымогала деньги у Спитцера.

Захарова была задержана в Нью-Йорке после возвращения из России. Ее обвиняли по ряду статей, включая вымогательство и подделку документов, повлекшую значительный материальный ущерб.

По обвинению в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера Захаровой первоначально грозило до 10 лет тюрьмы. Сама она обвиняла Спитцера в насилии над ней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Подмосковье задержали боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте
Как выглядела в молодости Надежда Крупская (фото)
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Правительство исследует рынок взяток
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь