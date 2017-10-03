В Иркутске из реки достали легковушку с телами юноши и девушки

В Иркутске СКР начал проверку по факту обнаружения двух 17-летнего юноши и 18-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, 30 сентября компания молодых людей отдыхала на берегу Ангары. Когда похолодало, 18-летняя девушка и 17-летний юноша решили погреться в автомобиле, который стоял на краю обрыва. Свидетели происшествия рассказывают, что в какой-то момент машина была снята с ручного тормоза, покатилась под откос и упала в реку.

Молодых людей спасти не удалось. На днях автомобиль с их телами достали из воды.

Правоохранители выяснили, что девушка и юноша воспитывались в благополучных семьях, на учете в ПДН не состояли.