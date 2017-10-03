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04:36 (мск), источник: РИА Новости

В Китае турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В городе Панчжоу на юго-востоке Китая турист, не пожелавший платить за номер в отеле, предпринял попытку сбежать по проводу на высоте 19-этажного дома, перебравшись в другое здание. Об этом сообщает «Жэньмин жибао».

Видеозапись инцидента доступна на YouTube-канале газеты.

На кадрах видно, как турист покидает номер по натянутому проводу. После нескольких секунд балансирования мужчина повисает на нем.

Как сообщает Mashable, спуститься на землю «акробату» помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.

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