В Китае турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В городе Панчжоу на
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В городе Панчжоу на
Видеозапись инцидента доступна на
На кадрах видно, как турист покидает номер по натянутому проводу. После нескольких секунд балансирования мужчина повисает на нем.
Как сообщает Mashable, спуститься на землю «акробату» помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.