Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом

Президент Дональд Трамп назвал произошедшее «актом абсолютного зла» и самым кровавым преступлением подобного рода в новейшей истории США. Глава государства объявил о решении совершить поездку на место трагедии 4 октября, чтобы лично встретиться с родственниками жертв и сотрудниками правоохранительных органов, первыми пришедшими на помощь попавшим под обстрел людям.
Злоумышленник стрелял дольше часа
Компетентные органы США призывают не спешить с выводами и не усматривают в нападении террористическую подоплеку. Представитель отделения Федерального бюро расследований (ФБР) по
Картина происшедшего дополнилась новыми подробностями, хотя многие вопросы пока остаются без ответа. По данным полиции, злоумышленник зарегистрировался в номере гостиницы Mandalay Bay, предъявив свои документы 28 сентября, и с тех пор горничные не проводили уборку в его номере на 32-м этаже. Пэддок без посторонней помощи пронес 16 единиц огнестрельного оружия и запасся молотком, которым разбил окно из высокопрочного стекла в своем номере. Окно, выходящее на Стрип — главную улицу города, не открывалось изнутри.
Сотрудники спецназа, выяснив местоположение стрелка, использовали взрывчатку, чтобы открыть дверь и попасть в номер. Пэддок застрелился непосредственно перед появлением стражей порядка.
Следует уточнить, что полиция проводит обыски в номере преступника в гостинице, в его машине и доме в Меските (Невада), а также в еще одном здании на севере штата. В частности, в машине был обнаружен нитрат аммония (селитра), пригодный для изготовления взрывных устройств.
Судя по звуковой записи происходящего, стрельба велась длинными очередями с интервалами, достаточными для того чтобы вынуть пустой магазин и вставить заряженный. Дистанция составляла до 400 метров, по данным CNN, преступник оборудовал себе в номере две огневые позиции, что указывает на тщательную подготовку, хладнокровие, собранность и умение обращаться с оружием.
Законопослушный игрок
Заключения журналистов не вяжутся со словами брата преступника Эрика Пэддока, который в эфире телекомпании CBS заявил, что Стивен владел неавтоматическим оружием и слыл любителем азартных игр, которые разрешены в Неваде. «Откуда ему взять автоматическое оружие? У него не было военного прошлого и тому подобного. Когда вы узнаете о нем больше, то поймете, что он жил в доме в Меските и ездил поиграть в Лас-Вегасе», — сказал Эрик, проживающий в штате Флорида и в свое время помогший брату перебраться в Неваду с более благоприятным для престарелых людей климатом.
Согласно данным CBS и других СМИ, Стивен Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в
Первоначально власти сообщали, что они, переговорив с подругой убийцы, перестали подозревать ее в причастности к нападению. Согласно последним данным, Дэнли находится в Токио. Как подчеркнул шериф Ломбардо, следствие, у которого остаются вопросы к женщине, будет ожидать ее скорейшего возвращения в США.
Стала появляться информация, где Пэддок покупал огнестрельное оружие. Владелец официального оружейного магазина Guns & Guitars Кристофер Салливан заявил, что в течение года продал американцу пистолет и две винтовки. Все надлежащие проверки были проведены. Владелец магазина охарактеризовал клиента «обычным и ничем не выделяющимся парнем».
Часами в очереди сдавать кровь
Между тем прием донорской крови начался в
Органы правопорядка также назвали адреса контактных телефонов для тех, кто не может найти родственников или близких после трагедии.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало российских туристов, находящихся в
Сведений о пострадавших среди них нет. «К нам не поступало ни сообщений о пострадавших россиянах, ни обращений с просьбой о помощи», — сообщил корреспонденту ТАСС
Реакция мировых лидеров
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома в понедельник почтили минутой молчания память жертв стрельбы в
Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными учреждениями в стране и за рубежом, включая посольства, военные базы и корабли.
Государственный флаг был приспущен в понедельник в посольстве России в Вашингтоне в память о погибших в
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