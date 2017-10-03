Причиной автомобильного пожара в Приморье могла стать вражда между соседями

Прошлой ночью в Находке произошёл очередной автомобильный пожар. В час ночи во дворе дома по адресу Находкинский проспект, 82 загорелась припаркованная Toyota Corona. Как корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарным сообщили об инциденте в 1:10. Расчёт огнеборцев прибыл на место происшествия через семь минут. Они сразу же принялись за дело. Пламя, охватившее капот легковушки, оказалось не так-то просто потушить. Справиться с возгоранием пожарным удалось только через пятнадцать минут. Машине серьёзно досталось — вполне вероятно, что она больше не будет ездить.