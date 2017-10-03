Причиной автомобильного пожара в Приморье могла стать вражда между соседями
Специалисты выясняют все обстоятельства ночного происшествия.
Специалисты выясняют все обстоятельства ночного происшествия.
В Приморье сгорел автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одном из дворов Находки вспыхнула легковая «Тойота».
Прошлой ночью в Находке произошёл очередной автомобильный пожар. В час ночи во дворе дома по адресу Находкинский проспект, 82 загорелась припаркованная Toyota Corona. Как корреспонденту агентства сообщили в
Причины происшествия сейчас выясняют специалисты. Одной из версий, которую сейчас рассматривают специалисты, является короткое замыкание. Кроме того, утверждают очевидцы, легковушка могла стать жертвой вражды между соседями дома.
Автомобильные пожары — не редкость для Приморского края. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых таких происшествиях. Так, в конце августа в Уссурийске сгорела машина местных молодожёнов. За неделю до этого подобным инцидентом отметился Русский остров. Там внезапно вспыхнул автомобиль одного из отдыхающих на пляже.