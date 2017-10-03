Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут

Источник: VLADNEWS

В одном из ночных клубов Владивостока был избит помощник прокурора города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что помощник прокурора отдыхал в клубе Selfie в ночь с субботы на воскресенье. Отлучившись в туалет, молодой человек выложил свой портмоне на полочку, где его и оставил. После непродолжительного отдыха он уехал домой.

Потерянную вещь обнаружил один из посетителей и решил отдать портмоне администратору клубу. Однако, достав карточку и прочитав данные владельца, мужчина решил самостоятельно найти хозяина через знакомых. В результате поисков, друг молодого человека, нашедшего портмоне, связался с братом владельца документов и попросил приехать в клуб, чтобы отдать потерянные вещи.

Хозяин портмоне, приехав обратно в ночное заведение, стал инициатором словесного конфликта с молодым человеком, который обнаружил пропажу. В ходе перепалки помощник прокурора получил удар по лицу, в результате которого упал и ударился головой. После случившегося потерпевший обратно уехал домой, где вызвал скорую. Медики никаких повреждений не обнаружили.

Однако на утро родственники обнаружили молодого человека в бессознательном состоянии. Прибывшие медики госпитализировали мужчину. В больнице у пострадавшего была диагностирована тяжелая травма головы, было сделано три трепанации. В настоящее время помощник прокурора находится в сознании, но его состояние также остается тяжелым.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Мужчина, нанесший удар, был задержан сотрудниками полиции, свою вину полностью признал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигурант дела находится в СИЗО.