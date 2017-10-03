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08:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках сгорела крыша многоквартирного дома

Жильцы дома уверенны, что пожар устроили бездомные.

Вечером 2 октября в Березниках загорелась крыша жилого многоквартирного дома по пр. Ленина.

«Сообщение о загорании поступило в 20 часов 20 минут по местному времени. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Через 20 минут пожарным удалось локализировать огонь. В 20.57 объявили о ликвидации открытого горения.

По данным МЧС, в результате пожара повреждена кровля.

Жильцы дома уверены, что пожар устроили бездомные, которые живут на чердаке. С наступлением холодов, они, видимо, решили как-то согреть себя.

Жильцов дома на время тушения эвакуировали на улицу.

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