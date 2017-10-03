В Березниках сгорела крыша многоквартирного дома
Жильцы дома уверенны, что пожар устроили бездомные.
Жильцы дома уверенны, что пожар устроили бездомные.
Вечером 2 октября в Березниках загорелась крыша жилого многоквартирного дома по пр. Ленина.
«Сообщение о загорании поступило в 20 часов 20 минут по местному времени. К месту вызова выехали
Через 20 минут пожарным удалось локализировать огонь. В 20.57 объявили о ликвидации открытого горения.
По данным МЧС, в результате пожара повреждена кровля.
Жильцы дома уверены, что пожар устроили бездомные, которые живут на чердаке. С наступлением холодов, они, видимо, решили
Жильцов дома на время тушения эвакуировали на улицу.