В Березниках сгорела крыша многоквартирного дома

Вечером 2 октября в Березниках загорелась крыша жилого многоквартирного дома по пр. Ленина.

«Сообщение о загорании поступило в 20 часов 20 минут по местному времени. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Через 20 минут пожарным удалось локализировать огонь. В 20.57 объявили о ликвидации открытого горения.

По данным МЧС, в результате пожара повреждена кровля.

Жильцы дома уверены, что пожар устроили бездомные, которые живут на чердаке. С наступлением холодов, они, видимо, решили как-то согреть себя.