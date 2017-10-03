Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Выяснились подробности гибели пограничника в бою под Курском
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
07:24 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейский протаранил автомобиль с пассажирами в Темиртау

Участковый инспектор проехал перекрёсток на красный свет и протаранил автомобиль, пострадала женщина — мать четверых детей.

Источник: Informburo.kz

Сотрудник правоохранительных органов на дорогом внедорожнике с элитными номерами на полной скорости въехал в Audi, сообщает «31 канал».

От мощного удара универсал отбросило на несколько метров в сторону, прямо на другую машину. Это подтверждает схема ДТП, составленная инспекторами полиции. Удар пришёлся на пассажирское сиденье, где находилась мать четверых детей Дарья Каменева.

Читайте также
Полиция расследует обстоятельства ДТП с 6-ю погибшими на трассе Капшагай-Баканас

25-летняя женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Пострадавшая в аварии машина восстановлению не подлежит. После столкновения пассажирскую дверь заклинило, супруг пытался вызволить Дарью и просил помощи у водителя внедорожника, который оказался полицейским.

По словам супруга, водитель Land Cruiser отказался выйти из салона и всё время кому-то звонил. Вытащить Дарью из покорёженного авто помогли прохожие. Они же вызвали «скорую помощь».

«Если судебно-медицинская экспертиза покажет лёгкую степень тяжести, тогда в отношении виновника ДТП будет составляться административный протокол по статье 610 часть 2 КоАП. Там лишение прав на 1 год. А если средней степени тяжести, то материал будет передан в отдел дознания», — пояснил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Пострадавших радует, что в машине в момент аварии не было их четверых детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь