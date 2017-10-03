Полицейский протаранил автомобиль с пассажирами в Темиртау
Участковый инспектор проехал перекрёсток на красный свет и протаранил автомобиль, пострадала женщина — мать четверых детей.
Участковый инспектор проехал перекрёсток на красный свет и протаранил автомобиль, пострадала женщина — мать четверых детей.
Сотрудник правоохранительных органов на дорогом внедорожнике с элитными номерами на полной скорости въехал в Audi, сообщает «31 канал».
От мощного удара универсал отбросило на несколько метров в сторону, прямо на другую машину. Это подтверждает схема ДТП, составленная инспекторами полиции. Удар пришёлся на пассажирское сиденье, где находилась мать четверых детей Дарья Каменева.
25-летняя женщина попала в больницу с
По словам супруга, водитель Land Cruiser отказался выйти из салона и всё время
«Если
Пострадавших радует, что в машине в момент аварии не было их четверых детей.