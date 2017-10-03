Полицейский протаранил автомобиль с пассажирами в Темиртау

Источник: Informburo.kz

Сотрудник правоохранительных органов на дорогом внедорожнике с элитными номерами на полной скорости въехал в Audi, сообщает «31 канал».

От мощного удара универсал отбросило на несколько метров в сторону, прямо на другую машину. Это подтверждает схема ДТП, составленная инспекторами полиции. Удар пришёлся на пассажирское сиденье, где находилась мать четверых детей Дарья Каменева.

25-летняя женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Пострадавшая в аварии машина восстановлению не подлежит. После столкновения пассажирскую дверь заклинило, супруг пытался вызволить Дарью и просил помощи у водителя внедорожника, который оказался полицейским.

По словам супруга, водитель Land Cruiser отказался выйти из салона и всё время кому-то звонил. Вытащить Дарью из покорёженного авто помогли прохожие. Они же вызвали «скорую помощь».

«Если судебно-медицинская экспертиза покажет лёгкую степень тяжести, тогда в отношении виновника ДТП будет составляться административный протокол по статье 610 часть 2 КоАП. Там лишение прав на 1 год. А если средней степени тяжести, то материал будет передан в отдел дознания», — пояснил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.