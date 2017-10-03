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06:37 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанина отправят под суд за продажу «прослушки»

Молодой человек пытался сбыть запрещённую технику через Интернет.

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет молодой житель, который неожиданно для самого себя продал прослушивающее устройство полицейскому. Страж порядка нашёл объявление о сбыте запрещённой техники в Интернете и связался с недобросовестным торговцем, который попался на ловушку.

Следователи установили, что молодой человек в январе 2017 года нашёл на улице техническое средство для негласного получения и регистрации акустической информации. Парень решил продать устройство в апреле того же года, чтобы получить прибыль. Он разместил объявление на интернет-сайте, установив за него цену в размере трёх тысяч рублей. Однако объявлением заинтересовался оперуполномоченный Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Злоумышленник в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сам того не зная, сбыл устройство сотруднику полиции за установленную сумму.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, стражи порядка завели на молодого человека уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Правоохранители уже завершили расследование и направили все материалы с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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