Комсомольчанина отправят под суд за продажу «прослушки»

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет молодой житель, который неожиданно для самого себя продал прослушивающее устройство полицейскому. Страж порядка нашёл объявление о сбыте запрещённой техники в Интернете и связался с недобросовестным торговцем, который попался на ловушку.

Следователи установили, что молодой человек в январе 2017 года нашёл на улице техническое средство для негласного получения и регистрации акустической информации. Парень решил продать устройство в апреле того же года, чтобы получить прибыль. Он разместил объявление на интернет-сайте, установив за него цену в размере трёх тысяч рублей. Однако объявлением заинтересовался оперуполномоченный Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Злоумышленник в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сам того не зная, сбыл устройство сотруднику полиции за установленную сумму.