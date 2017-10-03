Находящегося в розыске украинца задержали при попытке покинуть Крым

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки документов на автомобильном пункте пропуска Армянск на выезд из Крыма был задержан гражданин Украины, находящийся в федеральном розыске по двум уголовным делам, дату задержания в пресс-службе погрануправления не уточнили.

«Попытка уйти от органов следствия, скрывшись за пределами Российской Федерации, не увенчалась успехом. В настоящее время в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу», — сообщили в погрануправлении ФСБ.

Тридцатилетний гражданин Украины, как выяснила проверка, является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. Кроме того, киевлянин стал фигурантом еще одного уголовного дела: в отношении него проводится расследование в Феодосии в связи с подозрением в сбыте наркотиков.