Хабаровский бизнесмен обманом вытянул из коллег 58 миллионов рублей

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице правоохранители расследовали уголовное дело о серии мошенничеств. Местный бизнесмен набрал в долг у других предпринимателей почти 58 миллионов рублей и скрылся. Мужчину объявили пропавшим без вести, а он тем временем открыл свою фирму в Подмосковье.

Злоумышленник с 2009 по 2012 год брал в долг крупные суммы денег на развитие своей компании по ремонту автомобилей и грузоперевозок. Он вводил бизнесменов в заблуждение тем, что его финансовое положение было устойчивым. Фигурант получал от потерпевших и наличность, и банковские переводы, а затем похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

В 2012 году предприниматель исчез, его объявили пропавшим без вести. На фирме ввели конкурсное управление, впоследствии её признали банкротом. На счетах компании находилось всего шесть тысяч рублей. Оказалось, что два объекта недвижимости и земельный участок, оставленные потерпевшим в качестве залога, проданы третьим лицам, а грузовые автомобили либо реализованы, либо никогда не принадлежали злоумышленнику.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они выяснили, что фигурант проживает под своей фамилией в одном из сёл Ивановской области. Он стал директором коммерческой фирмы и получает прибыль в Подмосковье. Его задержали и доставили в Хабаровск, где суд решил отправить его под домашний арест.