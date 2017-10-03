Хабаровский бизнесмен обманом вытянул из коллег 58 миллионов рублей
Злоумышленника нашли спустя несколько лет в Подмосковье.
Злоумышленника нашли спустя несколько лет в Подмосковье.
В дальневосточной столице правоохранители расследовали уголовное дело о серии мошенничеств. Местный бизнесмен набрал в долг у других предпринимателей почти 58 миллионов рублей и скрылся. Мужчину объявили пропавшим без вести, а он тем временем открыл свою фирму в Подмосковье.
Злоумышленник с 2009 по 2012 год брал в долг крупные суммы денег на развитие своей компании по ремонту автомобилей и грузоперевозок. Он вводил бизнесменов в заблуждение тем, что его финансовое положение было устойчивым. Фигурант получал от потерпевших и наличность, и банковские переводы, а затем похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.
В 2012 году предприниматель исчез, его объявили пропавшим без вести. На фирме ввели конкурсное управление, впоследствии её признали банкротом. На счетах компании находилось всего шесть тысяч рублей. Оказалось, что два объекта недвижимости и земельный участок, оставленные потерпевшим в качестве залога, проданы третьим лицам, а грузовые автомобили либо реализованы, либо никогда не принадлежали злоумышленнику.
Как сообщает
Стражи порядка установили, что подозреваемый причастен к девяти таким эпизодам, общий ущерб составил около 58 миллионов рублей. Правоохранители изъяли и проанализировали финансовую документацию, провели серию очных ставок, назначили специальные экспертизы, к материалам уголовного дела приобщили договоры займа и залога. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд Хабаровска.