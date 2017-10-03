Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Не для простых смертных: почему в Средние века запрещали завтрак
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
07:32 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский бизнесмен обманом вытянул из коллег 58 миллионов рублей

Злоумышленника нашли спустя несколько лет в Подмосковье.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице правоохранители расследовали уголовное дело о серии мошенничеств. Местный бизнесмен набрал в долг у других предпринимателей почти 58 миллионов рублей и скрылся. Мужчину объявили пропавшим без вести, а он тем временем открыл свою фирму в Подмосковье.

Злоумышленник с 2009 по 2012 год брал в долг крупные суммы денег на развитие своей компании по ремонту автомобилей и грузоперевозок. Он вводил бизнесменов в заблуждение тем, что его финансовое положение было устойчивым. Фигурант получал от потерпевших и наличность, и банковские переводы, а затем похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

В 2012 году предприниматель исчез, его объявили пропавшим без вести. На фирме ввели конкурсное управление, впоследствии её признали банкротом. На счетах компании находилось всего шесть тысяч рублей. Оказалось, что два объекта недвижимости и земельный участок, оставленные потерпевшим в качестве залога, проданы третьим лицам, а грузовые автомобили либо реализованы, либо никогда не принадлежали злоумышленнику.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они выяснили, что фигурант проживает под своей фамилией в одном из сёл Ивановской области. Он стал директором коммерческой фирмы и получает прибыль в Подмосковье. Его задержали и доставили в Хабаровск, где суд решил отправить его под домашний арест.

Стражи порядка установили, что подозреваемый причастен к девяти таким эпизодам, общий ущерб составил около 58 миллионов рублей. Правоохранители изъяли и проанализировали финансовую документацию, провели серию очных ставок, назначили специальные экспертизы, к материалам уголовного дела приобщили договоры займа и залога. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мэрия Владивостока обжалует решение арбитражного суда по делу Пушкарёва
В Хабаровском крае без света остались более шести тысяч человек
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь