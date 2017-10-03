В Екатеринбурге за ночь сгорели две иномаки
Две иномарки сгорели за ночь в Екатеринбурге.
Две иномарки сгорели за ночь в Екатеринбурге.
По информации регионального МЧС, первое возгорание произошло по улице Палисадной в 04:20. Огонь захватил моторный отсек и салон Skoda Superb. На место прибыли восемь пожарных и две единицы техники. Пожар ликвидировали за три минуты.
Второе возгорание произошло в 05:14 по улице Стачек. От пожара пострадал кузов и салон Daewoo Nexia. Тушили огонь девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар ликвидировали за две минуты.
Причины возгораний устанавливаются.