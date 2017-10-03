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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сотрудник автомойки угнал и разбил автомобиль

Негодяя уже задержали полицейские.

В Белебее 22-летний автомойщик угнал и разбил автомобиль 65-летнего клиента. В пресс-службе МВД рассказали, что парень угнал чужую машину для того, чтобы съездить в магазин.

Угонщика удалось найти по горячим следам. В своем нелепом преступление он сразу признался. Оказалось, что «Рено» пожилой мужчина оставил на химчистку. Но вместо этого молодой сотрудник автомойки отправился на чужой машине в магазин. К слову, водительского удостоверения у угонщика не было. Логично, что на обратном пути он врезался в забор. Испугавшись, он пригнал «Рено» на автомойку и скрылся.

— По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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