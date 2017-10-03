Пьяный приморец стал виновником серьезной аварии повторно

В 2014 году его освободили условно-досрочно из колонии, и уже в конце 2015 года мужчина вновь стал виновником ДТП. Нарушив правила дорожного движения в районе дома № 17 по улице Ленинградской в Находке, фигурант столкнулся с другим автомобилем. Человеческих жертв в тот раз удалось избежать.