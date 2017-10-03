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08:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьяный приморец стал виновником серьезной аварии повторно

В Находке ранее судимый за совершение смертельного ДТП местный житель вновь стал фигурантом уголовного дела о преступлении в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В 2014 году его освободили условно-досрочно из колонии, и уже в конце 2015 года мужчина вновь стал виновником ДТП. Нарушив правила дорожного движения в районе дома № 17 по улице Ленинградской в Находке, фигурант столкнулся с другим автомобилем. Человеческих жертв в тот раз удалось избежать.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили, что виновник происшествия пьян. Они отправили горе-водителя на медэкспертизу, от которого тот отказался. Что согласно нынешнему законодательству приравнивается к опьянению.

По данному факту после вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Екатерина Брязгунова.

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