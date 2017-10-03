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10:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при пожаре в трехэтажном доме в Каменске

Один человек погиб на пожаре в трехэтажном доме в Каменске-Шахтинском.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов по улице Гагарина поступило к пожарным 2 октября в 6.17.

Площадь пожара составила 4 кв. метра. В его тушении участвовали восемь человек, было задействовано три единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 6.27.

В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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