Один человек погиб при пожаре в трехэтажном доме в Каменске

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов по улице Гагарина поступило к пожарным 2 октября в 6.17.

Площадь пожара составила 4 кв. метра. В его тушении участвовали восемь человек, было задействовано три единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 6.27.

В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.