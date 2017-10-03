Один человек погиб при пожаре в трехэтажном доме в Каменске
Один человек погиб на пожаре в трехэтажном доме в
Один человек погиб на пожаре в трехэтажном доме в
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов по улице Гагарина поступило к пожарным 2 октября в 6.17.
Площадь пожара составила 4 кв. метра. В его тушении участвовали восемь человек, было задействовано три единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 6.27.
В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружен один погибший.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.