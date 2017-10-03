Пожарные спасли человека из горящего дома на Среднем Урале

Второго октября в 13:37 местного времени поступило сообщение о пожаре в селе Галкинское, на улице Короткая. Сгорели надворные постройки, кровля, повреждены стены и домашнее имущество частного жилого дома. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по области.

«Звеном газодымозащитной службы из горящего дома был спасен мужчина. Пожарные, надев на него маску дыхательного аппарата, вывели его на улицу», — говорится в сообщении.