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08:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожарные спасли человека из горящего дома на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожарные спасли мужчину из горящего дома в селе Галкинское Свердловской области.

Второго октября в 13:37 местного времени поступило сообщение о пожаре в селе Галкинское, на улице Короткая. Сгорели надворные постройки, кровля, повреждены стены и домашнее имущество частного жилого дома. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по области.

«Звеном газодымозащитной службы из горящего дома был спасен мужчина. Пожарные, надев на него маску дыхательного аппарата, вывели его на улицу», — говорится в сообщении.

Огонь тушили 23 человека и восемь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован через пять часов.

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