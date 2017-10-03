Житель Санкт-Петербурга пропал в Новосибирске
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поиском занимаются волонтёры поискового отряда «Маяк».
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поиском занимаются волонтёры поискового отряда «Маяк».
Житель
30-летний Анатолий Виноградов ушел 28 сентября из дома на улице Переездной в Новосибирске, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые, стрижка короткая, глаза зеленые.
Особые приметы: имеется небольшой шрам под правой бровью.
Был одет: в серый пуховик с капюшоном, черную футболку с рисунком,
Дезориентирован! Нуждается в медицинской помощи!
Если вам