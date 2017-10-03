Житель Санкт-Петербурга пропал в Новосибирске, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

30-летний Анатолий Виноградов ушел 28 сентября из дома на улице Переездной в Новосибирске, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

Особые приметы: имеется небольшой шрам под правой бровью.

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Был одет: в серый пуховик с капюшоном, черную футболку с рисунком, серо-синие джинсы, белые кроссовки.

Дезориентирован! Нуждается в медицинской помощи!