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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Житель Санкт-Петербурга пропал в Новосибирске

Мужчина нуждается в медицинской помощи, поиском занимаются волонтёры поискового отряда «Маяк».

Житель Санкт-Петербурга пропал в Новосибирске, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

30-летний Анатолий Виноградов ушел 28 сентября из дома на улице Переездной в Новосибирске, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

Особые приметы: имеется небольшой шрам под правой бровью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Был одет: в серый пуховик с капюшоном, черную футболку с рисунком, серо-синие джинсы, белые кроссовки.

Дезориентирован! Нуждается в медицинской помощи!

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просят сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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