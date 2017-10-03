Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Аварийность объектов ЖКХ в России выросла вдвое
ГД предложила упростить открытие хостелов в домах
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
8В Москве открыли памятник Калашникову
08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в подъезде нашли семимесячную малышку

Алиса лежала рядом с пьяной матерью.

В Уфе на лестничной площадке нашли семимесячную малышку Алису: она лежала рядом с пьяной матерью. Ребенка срочно отправили в больницу, а нерадивую мать в ближайшее время лишат родительских прав.

— Алиса очень скучает по маме. Не улыбается. Реагирует на меня только потому, что я ее кормлю. Понимает, что здесь я о ней буду заботиться. Ей очень тяжело сейчас, — рассказала няня ГДКБ № 17 Венера Нафилевна.

Алисе можно помочь с помощью приложения «Сбербанк Онлайн»: денежный перевод на любую сумму спасет малышку — для нее закупят еду и памперсы. Фонд «Наши дети, Уфа» есть в графе поиска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Правительство исследует рынок взяток
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь