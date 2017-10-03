В Уфе в подъезде нашли семимесячную малышку

В Уфе на лестничной площадке нашли семимесячную малышку Алису: она лежала рядом с пьяной матерью. Ребенка срочно отправили в больницу, а нерадивую мать в ближайшее время лишат родительских прав.

— Алиса очень скучает по маме. Не улыбается. Реагирует на меня только потому, что я ее кормлю. Понимает, что здесь я о ней буду заботиться. Ей очень тяжело сейчас, — рассказала няня ГДКБ № 17 Венера Нафилевна.