В Уфе в подъезде нашли семимесячную малышку
Алиса лежала рядом с пьяной матерью.
Алиса лежала рядом с пьяной матерью.
В Уфе на лестничной площадке нашли семимесячную малышку Алису: она лежала рядом с пьяной матерью. Ребенка срочно отправили в больницу, а нерадивую мать в ближайшее время лишат родительских прав.
— Алиса очень скучает по маме. Не улыбается. Реагирует на меня только потому, что я ее кормлю. Понимает, что здесь я о ней буду заботиться. Ей очень тяжело сейчас, — рассказала няня ГДКБ № 17 Венера Нафилевна.
Алисе можно помочь с помощью приложения «Сбербанк Онлайн»: денежный перевод на любую сумму спасет малышку — для нее закупят еду и памперсы. Фонд «Наши дети, Уфа» есть в графе поиска.