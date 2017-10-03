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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пьяный водитель влетел в припаркованный автомобиль, есть пострадавшие

Авария случилась в Уфимском районе республики.

Утром, 2 октября, в Уфимском районе Башкирии, пьяный водитель за рулем «Форда» влетел в припаркованный на обочине «Рено». В итоге пострадали водитель «Форда» и его 57-летняя пассажирка.

По предварительной версии, пьяный водитель американской иномарки попросту не справился с управлением на относительно ровном участке дороги. Автомобиль выкинуло аккурат на стоящий на обочине «Рено». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Форда».

— Всего за минувшие сутки в Башкирии случилось 16 ДТП, в которых травмировался 21 человек. 51 водителя задержали за езду в пьяном виде, — написал в своем блоге Динар Гильмутдинов.

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