В Башкирии пьяный водитель влетел в припаркованный автомобиль, есть пострадавшие
Авария случилась в Уфимском районе республики.
Авария случилась в Уфимском районе республики.
Утром, 2 октября, в Уфимском районе Башкирии, пьяный водитель за рулем «Форда» влетел в припаркованный на обочине «Рено». В итоге пострадали водитель «Форда» и его 57-летняя пассажирка.
По предварительной версии, пьяный водитель американской иномарки попросту не справился с управлением на относительно ровном участке дороги. Автомобиль выкинуло аккурат на стоящий на обочине «Рено». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Форда».
— Всего за минувшие сутки в Башкирии случилось 16 ДТП, в которых травмировался 21 человек. 51 водителя задержали за езду в пьяном виде, — написал в своем блоге Динар Гильмутдинов.