Экс-полицейский осужден на Дону за воспрепятствование работе компании
Бывший полицейский осужден в Ростовской области за воспрепятствование деятельности коммерческой организации, сообщает региональное следственное управление СКР.
Бывший полицейский осужден в Ростовской области за воспрепятствование деятельности коммерческой организации, сообщает региональное следственное управление СКР.
Как установлено следствием и судом, в апреле 2016 года полицейский в ходе проверки информации о хищении песка воспрепятствовал его вывозу законным владельцем — коммерческой организацией, причинив ей тем самым ущерб на сумму более 5,5 млн рублей в виде упущенной выгоды и неисполненных обязательств по договору поставки.
Суд признал
Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Приговор еще не вступил в законную силу.