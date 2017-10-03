Экс-полицейский осужден на Дону за воспрепятствование работе компании

Как установлено следствием и судом, в апреле 2016 года полицейский в ходе проверки информации о хищении песка воспрепятствовал его вывозу законным владельцем — коммерческой организацией, причинив ей тем самым ущерб на сумму более 5,5 млн рублей в виде упущенной выгоды и неисполненных обязательств по договору поставки.

Суд признал экс-правоохранителя виновным по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившие крупный ущерб) и приговорил его к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.