Четыре человека пострадали в аварии в Пермском крае
В Пермском крае в результате ДТП пострадали четыре человека.
В Пермском крае в результате ДТП пострадали четыре человека.
Авария произошла 2 октября около 16 часов на дороге «Оса-Чернушка».
40-летний житель Барды на автомобиле «Лада Ларгус» двигался в направлении Чернушки.
«По предварительным данным, на 62 км трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим в попутном направлении Geely MK. От удара китайский автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с двигавшимся навстречу УАЗ-220695», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате аварии различные травмы получили 43-летний водитель автомобиля УАЗ и его 57-летний пассажир, а также 63-летний водитель и 65-летняя пассажирка Geely MK.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.