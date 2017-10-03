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08:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Четыре человека пострадали в аварии в Пермском крае

В Пермском крае в результате ДТП пострадали четыре человека.

Авария произошла 2 октября около 16 часов на дороге «Оса-Чернушка».

40-летний житель Барды на автомобиле «Лада Ларгус» двигался в направлении Чернушки.

«По предварительным данным, на 62 км трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим в попутном направлении Geely MK. От удара китайский автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с двигавшимся навстречу УАЗ-220695», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате аварии различные травмы получили 43-летний водитель автомобиля УАЗ и его 57-летний пассажир, а также 63-летний водитель и 65-летняя пассажирка Geely MK.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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