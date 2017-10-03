Четыре человека пострадали в аварии в Пермском крае

«По предварительным данным, на 62 км трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с идущим в попутном направлении Geely MK. От удара китайский автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с двигавшимся навстречу УАЗ-220695», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.