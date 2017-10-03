В Уфе следователи выяснили обстоятельства гибели мужчины на улице Сельской Богородской

На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
«Следователь выяснил, что потерпевшему нанес удары пассажир проезжавшего мимо автомобиля. Более точных данных о правонарушителе очевидцы сообщить не смогли из-за сильного алкогольного опьянения. Вместе с органами полиции удалось в течение нескольких часов вычислить автомобиль и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 24-летний житель республики. Ему уже предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Версия следствия следующая: вечером 29 сентября 24-летний мужчина пассажиром ехал в автомобиле Kia Picanto 116 региона. Один из нетрезвых мужчин, стоявших на газоне, вышел на дорогу перед машиной. Пассажир попросил уйти его с дороги, но он отказался покинуть проезжую часть, 24-летний пассажир вышел из автомобиля и нанес удар этому мужчине. 35-летний житель Белебеевского района, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал нецензурно выражаться в адрес пассажира иномарки. Тогда тот со значительной силой ударил кулаком по голове и ему. От полученной травмы головы 35-летний потерпевший скончался на месте. Автомобиль скрылся с места происшествия.
В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Следователь готовит соответствующее ходатайство в суд.