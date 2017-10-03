В Уфе следователи выяснили обстоятельства гибели мужчины на улице Сельской Богородской

«Следователь выяснил, что потерпевшему нанес удары пассажир проезжавшего мимо автомобиля. Более точных данных о правонарушителе очевидцы сообщить не смогли из-за сильного алкогольного опьянения. Вместе с органами полиции удалось в течение нескольких часов вычислить автомобиль и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 24-летний житель республики. Ему уже предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Версия следствия следующая: вечером 29 сентября 24-летний мужчина пассажиром ехал в автомобиле Kia Picanto 116 региона. Один из нетрезвых мужчин, стоявших на газоне, вышел на дорогу перед машиной. Пассажир попросил уйти его с дороги, но он отказался покинуть проезжую часть, 24-летний пассажир вышел из автомобиля и нанес удар этому мужчине. 35-летний житель Белебеевского района, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал нецензурно выражаться в адрес пассажира иномарки. Тогда тот со значительной силой ударил кулаком по голове и ему. От полученной травмы головы 35-летний потерпевший скончался на месте. Автомобиль скрылся с места происшествия.