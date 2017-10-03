В Мамадышском районе водитель легковушки насмерть сбил 59-летнего велосипедиста
(Казань, 03 октября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе водитель отечественной легковушки насмерть сбил 59-летнего велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 03 октября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе водитель отечественной легковушки насмерть сбил 59-летнего велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне днем в поселке Совхоз Мамадышский напротив дома № 10 по улице Каюма Насыри 50-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» превысил скорость и сбил велосипедиста.
В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи.