Мужчина в Ташкенте получил серьезные травмы, упав в шахту лифта

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав в шахту лифта в одном из районов Ташкента, сообщает Uznews.uz.

В Ташкенте водитель «Спарка» стал причиной гибели двух молодых девушек

Инцидент произошел в здании одного из текстильных предприятий Шайхонтохурского района столицы. Молодой человек упал в шахту лифта, когда самопроизвольно открылись внешние двери шахты, уточняет издание со ссылкой на представителей РУВД района, где расположено предприятие.