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08:51 (мск), источник: Sputnik

Мужчина в Ташкенте получил серьезные травмы, упав в шахту лифта

Инцидент произошел в результате самопроизвольного открытия внешних дверей шахты.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав в шахту лифта в одном из районов Ташкента, сообщает Uznews.uz.

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Инцидент произошел в здании одного из текстильных предприятий Шайхонтохурского района столицы. Молодой человек упал в шахту лифта, когда самопроизвольно открылись внешние двери шахты, уточняет издание со ссылкой на представителей РУВД района, где расположено предприятие.

«На данный момент потерпевший находится в реанимационном отделении нейрохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Диагноз: кататравма (травма, происходящая при падении с высоты), травма уретры (повреждение стенки мочеиспускательного канала), травматический шок второй степени», — говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняют правоохранительные органы и специалисты МЧС республики.

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