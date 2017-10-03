Мужчина в Ташкенте получил серьезные травмы, упав в шахту лифта
Инцидент произошел в результате самопроизвольного открытия внешних дверей шахты.
Инцидент произошел в результате самопроизвольного открытия внешних дверей шахты.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав в шахту лифта в одном из районов Ташкента, сообщает Uznews.uz.
Инцидент произошел в здании одного из текстильных предприятий Шайхонтохурского района столицы. Молодой человек упал в шахту лифта, когда самопроизвольно открылись внешние двери шахты, уточняет издание со ссылкой на представителей РУВД района, где расположено предприятие.
«На данный момент потерпевший находится в реанимационном отделении нейрохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Диагноз: кататравма (травма, происходящая при падении с высоты), травма уретры (повреждение стенки мочеиспускательного канала), травматический шок второй степени», — говорится в сообщении.
Причины инцидента выясняют правоохранительные органы и специалисты МЧС республики.