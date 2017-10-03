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08:56 (мск), источник: УралПолит.ру

Водитель маршрутки в Екатеринбурге прищемил дверью пожилую пассажирку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ИА УралПолит.Ru. Водитель маршрутки в Екатеринбурге прищемил дверью пожилую женщину, после чего она упала и повредила колено.

В 15:00 на улице Волгоградской водитель автобуса «Богдан» 1983 года рождения, отъезжая от остановки «Медгородок» в сторону улицы Ясной, зажал в дверях снаружи пожилую женщину. Когда он открыл двери, женщина упала и повредила колено. Водитель же, не останавливаясь, уехал, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Его разыскали и привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ об оставлении места ДТП. За этот проступок полагается лишить виновного водительских прав на срок до 1,5 года либо арестовать на срок до 15 дней.

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