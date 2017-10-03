Водитель маршрутки в Екатеринбурге прищемил дверью пожилую пассажирку

В 15:00 на улице Волгоградской водитель автобуса «Богдан» 1983 года рождения, отъезжая от остановки «Медгородок» в сторону улицы Ясной, зажал в дверях снаружи пожилую женщину. Когда он открыл двери, женщина упала и повредила колено. Водитель же, не останавливаясь, уехал, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.