В Челябинске водитель маршрутки спровоцировал аварию
В Челябинске водитель маршрутки не справился с управлением и спровоцировал аварию в центре города.
В Челябинске водитель маршрутки не справился с управлением и спровоцировал аварию в центре города.
ДТП произошло сегодня, 3 октября, в районе Цирка. Водитель Пазика
«Да это межсезонье. Колеса у всех еще летние. От лета не отвыкли к зиме не привыкли. Зимой будет лучше», — пишет очевидица аварии Ирина Петрова.
«Управление ГИБДД по Челябинской области просит владельцев автотранспорта временно не пользоваться им. Для передвижения предлагаем воспользоваться общественным транспортом. Обращаясь к коммунальным службам, напоминаем, что от своевременной уборки улиц и тротуаров зависит безопасность дорожного движения», — сообщили в