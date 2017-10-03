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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водитель маршрутки спровоцировал аварию

В Челябинске водитель маршрутки не справился с управлением и спровоцировал аварию в центре города.

ДТП произошло сегодня, 3 октября, в районе Цирка. Водитель Пазика из-за гололеда не справился с управлением и разбил две машины. По счастливой случайности, никто не пострадал. Из-за снегопада водители стараются не лихачить. Скорость движения была небольшой.

«Да это межсезонье. Колеса у всех еще летние. От лета не отвыкли к зиме не привыкли. Зимой будет лучше», — пишет очевидица аварии Ирина Петрова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит владельцев автотранспорта временно не пользоваться им. Для передвижения предлагаем воспользоваться общественным транспортом. Обращаясь к коммунальным службам, напоминаем, что от своевременной уборки улиц и тротуаров зависит безопасность дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

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