В Челябинске водитель маршрутки спровоцировал аварию

ДТП произошло сегодня, 3 октября, в районе Цирка. Водитель Пазика из-за гололеда не справился с управлением и разбил две машины. По счастливой случайности, никто не пострадал. Из-за снегопада водители стараются не лихачить. Скорость движения была небольшой.

«Да это межсезонье. Колеса у всех еще летние. От лета не отвыкли к зиме не привыкли. Зимой будет лучше», — пишет очевидица аварии Ирина Петрова.

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