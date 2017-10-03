Подростки 13 и 16 лет в Омской области обворовали детский сад
Совсем юные сельчане утащили компьютер, однако накажут только одного из троих.
Совсем юные сельчане утащили компьютер, однако накажут только одного из троих.
Директор детского сада села Павлодаровка заявила в полицию о том, что ночью из здания украли системный блок, монитор, клавиатуру и микрофон, всего на 14 тысяч рублей.
Полицейские по оставленным на месте преступления следам и отпечаткам предположили, что кражу совершил подросток. Отрабатывая версию, правоохранители опросили подростков местной школы которая соединена с детским садом переходом. Так сотрудники полиции установили воришек: ими оказались трое мальчишек: одному из них 16, двум другим по 13 лет. Они пояснили, что гвоздодером взломали дверь подвала, таким способом забравшись в детский сад, а компьютер они хотели продать.
Компьютер полицейские нашли в бане одного из мальчишек, после чего вернули обратно в детский сад.
На двоих 13-летних подростков в силу их возраста пока не смогут завести уголовные дела. Ребят поставили на профилактический учет в полиции, а с их родителями провели беседу.
А вот 16-летний парень уже взрослый, чтобы отвечать за свои поступки согласно Уголовному кодексу РФ. На него возбудили дело за кражу с незаконным проникновением в помещение, ему грозит до 5 лет лишения свободы.