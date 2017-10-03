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09:37 (мск), источник: Om1.ru

Подростки 13 и 16 лет в Омской области обворовали детский сад

Совсем юные сельчане утащили компьютер, однако накажут только одного из троих.

Директор детского сада села Павлодаровка заявила в полицию о том, что ночью из здания украли системный блок, монитор, клавиатуру и микрофон, всего на 14 тысяч рублей.

Полицейские по оставленным на месте преступления следам и отпечаткам предположили, что кражу совершил подросток. Отрабатывая версию, правоохранители опросили подростков местной школы которая соединена с детским садом переходом. Так сотрудники полиции установили воришек: ими оказались трое мальчишек: одному из них 16, двум другим по 13 лет. Они пояснили, что гвоздодером взломали дверь подвала, таким способом забравшись в детский сад, а компьютер они хотели продать.

Компьютер полицейские нашли в бане одного из мальчишек, после чего вернули обратно в детский сад.

На двоих 13-летних подростков в силу их возраста пока не смогут завести уголовные дела. Ребят поставили на профилактический учет в полиции, а с их родителями провели беседу.

А вот 16-летний парень уже взрослый, чтобы отвечать за свои поступки согласно Уголовному кодексу РФ. На него возбудили дело за кражу с незаконным проникновением в помещение, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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