Подростки 13 и 16 лет в Омской области обворовали детский сад

Директор детского сада села Павлодаровка заявила в полицию о том, что ночью из здания украли системный блок, монитор, клавиатуру и микрофон, всего на 14 тысяч рублей.

Полицейские по оставленным на месте преступления следам и отпечаткам предположили, что кражу совершил подросток. Отрабатывая версию, правоохранители опросили подростков местной школы которая соединена с детским садом переходом. Так сотрудники полиции установили воришек: ими оказались трое мальчишек: одному из них 16, двум другим по 13 лет. Они пояснили, что гвоздодером взломали дверь подвала, таким способом забравшись в детский сад, а компьютер они хотели продать.

Компьютер полицейские нашли в бане одного из мальчишек, после чего вернули обратно в детский сад.

На двоих 13-летних подростков в силу их возраста пока не смогут завести уголовные дела. Ребят поставили на профилактический учет в полиции, а с их родителями провели беседу.