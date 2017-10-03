В Уфе иномарка врезалась в попутный автобус с пассажирами
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе напротив дома № 2 по проспекту Октября днем 2 октября произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского транспорта.
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе напротив дома № 2 по проспекту Октября днем 2 октября произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского транспорта.
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Автобус ехал по маршруту № 163 «Деревня Шипово — Бульвар Славы». В салоне находились 13 пассажиров. В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка автобуса. С повреждениями различной степени тяжести она обратилась в травмпункт.