В Молдове пьяный мужчина погиб, выпав из окна
Подробностей о том, является ли трагический случай суицидом, либо несчастьем. Происшествие произошло в Тирасполе с 38-летним мужчиной.
Подробностей о том, является ли трагический случай суицидом, либо несчастьем. Происшествие произошло в Тирасполе с 38-летним мужчиной.
К сожалению, в результате падения, мужчина получил смертельные травмы и медикам не удалось оказать ему помощь.
Врачам удалось узнать, что незадолго до гибели, мужчина употреблял спиртное.
Сотрудники полиции проводят расследование, которое должно показать несчастный это случай или суицид.