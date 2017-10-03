У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела

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Как передает ABC News, это вечером 2 октября заявила полиция. Дома у стрелка при обыске нашли 19 стволов, в номере — еще 23, а также многозарядные магазины. Среди оружия в номере были мощные винтовки, способные пробивать полицейские бронежилеты, а также пистолеты. Эксперты продолжают изучать найденное оружие.

В номере была установлена камера, возможно, Пэддок собирался себя снимать на видео, сказал один из источников ABC News.

По версии полиции, он покончил с собой, когда спецназ начал штурмовать его номер, до этого он через дверь выстрелил в охранника отеля и ранил его.

Судя по количеству найденных боеприпасов и единиц оружия, если бы полиция не вмешалась так быстро, жертв могло бы быть больше.

Корреспонденты ABC News нашли двух торговцев оружием, которые продавали огнестрел Пэддоку. Генеральный менеджер Guns & Guitars Кристофер Салливан назвал пенсионера постоянным клиентом и заверил, что оружие ему продавали с полным соблюдением всех требований законов всех уровней и что он ни разу не позволил заподозрить себя в психической нестабильности. Владелец Dixie Gunworx Крис Майкел также не смог припомнить ничего необычного об этом покупателе.

ФБР пока не нашло никаких указаний на связи Пэддока с террористическими группировками, но его мотив до сих пор не установлен.

Эрик Пэддок | Источник: AP 2017

Брат стрелка Эрик Пэддок заявил журналистам, что потрясен случившимся и что не думает, что Стивен мог действовать по религиозным или политическим мотивам. По данным Эрика, у брата была пара пистолетов, а если было и длинноствольное оружие, то оно хранилось в сейфе.

Стивен Пэддок — бывший бухгалтер, уже вышедший на пенсию, сообщает CBS News. По словам брата, он стал мультимиллионером, разбогатев на инвестициях в недвижимость, он не думал, что у него могут быть финансовые проблемы. Для многих Пэддок был состоятельным пенсионером, у которого были лицензии пилота и охотника, который любил летать на небольших самолетах и играть в видео-покер и тихо жил в спокойном коммьюнити для пенсионеров. Проблем с полицией у него не было, если не считать единственного нарушения ПДД, правда его отец Бенджамен Пэддок в 60-е был в розыске за ограбление банка и в полицейской характеристике описывался как склонный к психопатии.

Однако один бывший сосед назвал Пэддока профессиональным игроком в азартные игры и «странным типом», отмечает ВВС. Источник Reuters отметил, что есть повод считать, что у стрелка были психологические проблемы.