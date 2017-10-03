Бывший директор АЖС Омской области переедет из СИЗО в колонию

Бывшему строителю предстоит провести за решеткой еще 3 года и 10 месяцев. Адвокатам подсудимого не удалось обжаловать приговор первой инстанции.

Напомним, Котов обвинялся в двух преступлениях — растрате и превышении должностных полномочий при строительстве дома № 8 на улице Мишина в жилом микрорайоне Московка-2, сообщает «Новый Омск». И несмотря на тот факт, что по первому обвинению он был оправдан, второго с лихвой хватило, чтобы признать его виновным. В итоге Первомайский районный суд назначил ему наказание 3 года и 10 месяцев.