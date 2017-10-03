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11:46 (мск), источник: СуперОмск

Бывший директор АЖС Омской области переедет из СИЗО в колонию

Омский областной суд оставил без изменения приговор экс-директору «Агентства жилищного строительства Омской области» Андрею Котову.

Бывшему строителю предстоит провести за решеткой еще 3 года и 10 месяцев. Адвокатам подсудимого не удалось обжаловать приговор первой инстанции.

Напомним, Котов обвинялся в двух преступлениях — растрате и превышении должностных полномочий при строительстве дома № 8 на улице Мишина в жилом микрорайоне Московка-2, сообщает «Новый Омск». И несмотря на тот факт, что по первому обвинению он был оправдан, второго с лихвой хватило, чтобы признать его виновным. В итоге Первомайский районный суд назначил ему наказание 3 года и 10 месяцев.

Суд установил, что в период с 2013 по 2015 год на основании договора строительного подряда АЖС передало ханты-мансийскому ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 млн рублей для строительства указанного дома, которое должно было закончиться еще 2 года назад. Андрей Котов подписал акты КС-2 и КС-3, и казенное учреждение оплатило работы, хотя на самом деле на более чем 18 млн рублей они выполнены не были.

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