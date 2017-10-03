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10:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сгоревшее аварийное здание на улице Гимназической в Краснодаре решили снести

КРАСНОДАР, 3 октября, ФедералПресс. Выгоревшее аварийное здание на улице Гимназической в Краснодаре решили снести. Такое решение озвучил глава города Евгений Первышов во дворе двухэтажного дома.

Пожар произошел в минувшую пятницу. В результате здание полностью выгорело изнутри, при этом одна из несущих стен накренилась в сторону жилой застройки. На прилегающей к дому территории введен локальный режим ЧС. Жители из соседних жилых помещений временно расселены, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас специалисты оценивают техническое состояние уцелевших конструкций здания и готовят проект его демонтажа. Для завершения работы потребуется около трех дней. Кроме этого глава Краснодара дал поручение — внести предложения по дальнейшему использованию территории.

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