Сгоревшее аварийное здание на улице Гимназической в Краснодаре решили снести

Пожар произошел в минувшую пятницу. В результате здание полностью выгорело изнутри, при этом одна из несущих стен накренилась в сторону жилой застройки. На прилегающей к дому территории введен локальный режим ЧС. Жители из соседних жилых помещений временно расселены, сообщает пресс-служба администрации города.