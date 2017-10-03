«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге
Наклейки с изображением героев мультфильма «Барбоскины» задержали на таможне в Петербурге
Наклейки с изображением героев мультфильма «Барбоскины» задержали на таможне в Петербурге
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Сотрудники этой службы усомнились в том, что «Барбоскиных» в Европу отправляют с ведома правообладателя и отправили в студию мультипликации «Мельница» запрос. Там таможенникам однозначно ответили, что никакие наклейки они не отправляли и вовсе их не делают.
В итоге товар был изъят, а отправитель получил протокол о возбуждении административного дела.