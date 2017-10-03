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10:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Приангарья отдала мошенникам 1,2 млн рублей за лечение сына от алкоголизма

Женщина брала кредиты и платила лже-экстрасенсам.

55-летняя жительница Тайшетского района Иркутской области отдала мошенникам 1,2 млн рублей за излечение сына от алкоголизма. В течение длительного времени потерпевшая выплачивала крупные суммы, взяв для этого несколько кредитов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из сайтов женщина натолкнулась на объявление об услугах института парапсихологии.

«Позвонив по телефону, потерпевшая договорилась с собеседником о лечении сына от алкоголизма. Мошенники сообщили ей, что потребуется несколько сеансов, и получили согласие клиента», — сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, за прошедшие сутки еще пять человек поверили мошенникам и перевели им значительные суммы средств.

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