Жительница Приангарья отдала мошенникам 1,2 млн рублей за лечение сына от алкоголизма

55-летняя жительница Тайшетского района Иркутской области отдала мошенникам 1,2 млн рублей за излечение сына от алкоголизма. В течение длительного времени потерпевшая выплачивала крупные суммы, взяв для этого несколько кредитов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из сайтов женщина натолкнулась на объявление об услугах института парапсихологии.

«Позвонив по телефону, потерпевшая договорилась с собеседником о лечении сына от алкоголизма. Мошенники сообщили ей, что потребуется несколько сеансов, и получили согласие клиента», — сообщили в пресс-службе.