Жительница Приангарья отдала мошенникам 1,2 млн рублей за лечение сына от алкоголизма
Женщина брала кредиты и платила
Женщина брала кредиты и платила
55-летняя жительница Тайшетского района Иркутской области отдала мошенникам 1,2 млн рублей за излечение сына от алкоголизма. В течение длительного времени потерпевшая выплачивала крупные суммы, взяв для этого несколько кредитов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На одном из сайтов женщина натолкнулась на объявление об услугах института парапсихологии.
«Позвонив по телефону, потерпевшая договорилась с собеседником о лечении сына от алкоголизма. Мошенники сообщили ей, что потребуется несколько сеансов, и получили согласие клиента», — сообщили в
По данным МВД, за прошедшие сутки еще пять человек поверили мошенникам и перевели им значительные суммы средств.