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10:08 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Травников, сбивший сотрудника ГИБДД, объявлен в розыск

Горожан просят внимательно посмотреть на фото лица, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью полицейского.

Источник: dostup1.ru

Житель села Травники (Чебаркульский район, Челябинская область), сбивший сотрудника ГИБДД, объявлен в розыск — парень на ВАЗе «прокатил» полицейского на капоте и скрылся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские Чебаркуля установили личность водителя ВАЗа, который 30 сентября сбил инспектора ДПС, попытавшегося его остановить на улице Октябрьская. После наезда на сотрудника ГИБДД «копейка» прокатила стража порядка на капоте. Нарушитель скрылся, а инспектора госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу Чебаркуля. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«При обнаружении разыскиваемого задержать или сообщить об этом в полицию. Молодой человек спортивного телосложения, ростом 167−170 см, волосы русые короткие, глаза темные, нос большой. Парень был одет в темно-синюю куртку, темную вязаную шапку и белые кроссовки», — рассказали в ОМВД «Чебаркульский».

Телефоны дежурной части: (35168) 9−70−00, 2−25−22, уголовного розыска: (35168) 9−70−78, 8951 1297701, 8999 3711271, 8952 5062903, 902 6123656 (Viber, WhatsApp).

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