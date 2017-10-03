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10:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Киднеппинг и убийство: в Перми завершается расследование громкого дела

Задержанный в Оренбурге за похищение школьницы и этапированный в Пермь за убийство и изнасилование мальчика в Краснокамске пермяк вскоре предстанет перед судом. Между тем, пока велось расследование, сожительница фигуранта родила от него ребёнка. Женщина не верит в виновность отца своей дочери.

В Пермском крае обвиняемый в киднеппинге, сексуальном насилии над детьми и убийстве семилетнего мальчика пермяк вскоре окажется на скамье подсудимых.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала фигуранта резонансного дела вменяемым. В настоящее время потерпевшие знакомятся с материалами, после чего будет дано обвинительное заключение и уголовное дело передадут в судебную инстанцию, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Средство массовой информации также отметило, что, пока велось расследование жестоких преступлений, у фигуранта родилась дочь. Об этом стало известно из соцсетей, где сожительница обвиняемого сообщила о счастливом событии в своей жизни.

«Счастье, это когда есть маленькое чудо с твоими глазками», — оставила она запись на своей странице и опубликовала фото бирки девочки с указанием веса и роста.

Сожительница, а также родители обвиняемого в тяжких преступлениях до сих пор не верят в виновность жениха и сына. Между тем, как утверждают следователи, все доказательства налицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пермяк был задержан в начале 2017 года в Оренбурге и изначально обвинялся в похищении 12-летней школьницы. 17 января город пребывал в шоковом состоянии. информация о похищении девочки во дворе дома вызвала бурную реакцию населения. Город поднялся на поиски. По данным правоохранительных органов, ребёнка насильно затолкнули в багажник машины, девочка смогла отправить маме тревожное смс-сообщение. На поиски девочки ушло более семи часов. Её обнаружили неравнодушные горожане, поднявшиеся на поиски, в районе городской свалки.

Стоит отметить, что до этого похищения в Оренбурге зафиксирована попытка похищения ещё двух девочек, однако она оказалось безуспешной. Школьницы сумели отбиться и убежать.

В рамках расследования дела о похищении оренбургской девочки всплыли факты преступлений на территории Пермского края. Задержанный признался в убийстве семилетнего мальчика в городе Краснокамске.

В январе 2017 года фигуранта этапировали в Прикамье. Он показал место, где спрятал тело ребёнка, который числился пропавшим с 2013 года. Кроме того, последовало признание в надругательстве над двумя мальчиками в 2011 году также в Краснокамске.
В СУ СКР по Пермскому краю отметили, что обвиняемый свою вину в инкриминируемых преступлениях против детей признал лишь частично. За совершённые преступные деяния в качестве максимального наказания в Уголовном Кодексе предусмотрено пожизненное лишение свободы.

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