Пенсионерка пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Ростове
69-летняя пенсионерка пострадала в результате ДТП на пешеходном переходе в Ростове.
69-летняя пенсионерка пострадала в результате ДТП на пешеходном переходе в Ростове.
Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 2 октября около 16.20 на проспекте Королева.
Автомобиль Ford Fiesta сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Однако пока неизвестно, переходила ли она дорогу на зеленый или красный свет.
В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу.
Полиция начала проверку по факту происшествия.