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10:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пенсионерка пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Ростове

69-летняя пенсионерка пострадала в результате ДТП на пешеходном переходе в Ростове.

Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 2 октября около 16.20 на проспекте Королева.

Автомобиль Ford Fiesta сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Однако пока неизвестно, переходила ли она дорогу на зеленый или красный свет.

В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

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