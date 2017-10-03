Пенсионерка пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Ростове

Как сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 2 октября около 16.20 на проспекте Королева.

Автомобиль Ford Fiesta сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Однако пока неизвестно, переходила ли она дорогу на зеленый или красный свет.

В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу.