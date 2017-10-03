Экс-глава администрации Красноперекопска предстанет перед судом
Бывшего чиновника обвиняют в совершении коррупционного и должностного преступлений.
Бывшего чиновника обвиняют в совершении коррупционного и должностного преступлений.
Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.
В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.