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10:07 (мск), источник: КрымPress

Экс-глава администрации Красноперекопска предстанет перед судом

Бывшего чиновника обвиняют в совершении коррупционного и должностного преступлений.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как информирует пресс-служба Следкома, по данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года обвиняемый получал от предпринимателя взятку в размере 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.

В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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