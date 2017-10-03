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10:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде Opel насмерть сбил мужчину у трамвайных путей

Opel Insignia насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Красноармейском районе.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 2 октября, в понедельник, на улице 40 лет ВЛКСМ.

«24-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Столетова в сторону улицы Марийской, совершил наезд на 36-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода», — пояснили в полиции. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ДТП привело к временной остановке движения трамваев. Авария произошла рядом с путями, и пешеход после наезда авто оказался не рельсах.

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