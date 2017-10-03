В Волгограде Opel насмерть сбил мужчину у трамвайных путей

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 2 октября, в понедельник, на улице 40 лет ВЛКСМ.

«24-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Столетова в сторону улицы Марийской, совершил наезд на 36-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода», — пояснили в полиции. От полученных травм мужчина скончался на месте.