В Омске сотрудники МЧС спасли двух влюбленных
Во время рыбалки на острове в Иртыше у супругов сломалась лодка.
Во время рыбалки на острове в Иртыше у супругов сломалась лодка.
Сигнал бедствия поступил сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) во время патрулирования Иртыша. Супружеская пара рыбачила на острове в районе поселка Береговой. Когда омичи начали собираться домой, они обнаружили, что их лодка не заводится. Поэтому они приняли решение обратиться за помощью к спасателям.
Спасатели прибыли на место, приняли рыбаков на борт и доставили на берег, где их ждал сын.
Сотрудники МЧС напоминают жителям Омска что перед рыбалкой на лодке необходимо проверять исправность плавсредства, его комплектацию, а также сообщать родственникам о своем маршруте.