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10:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сотрудники МЧС спасли двух влюбленных

Во время рыбалки на острове в Иртыше у супругов сломалась лодка.

Сигнал бедствия поступил сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) во время патрулирования Иртыша. Супружеская пара рыбачила на острове в районе поселка Береговой. Когда омичи начали собираться домой, они обнаружили, что их лодка не заводится. Поэтому они приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

Спасатели прибыли на место, приняли рыбаков на борт и доставили на берег, где их ждал сын.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Омска что перед рыбалкой на лодке необходимо проверять исправность плавсредства, его комплектацию, а также сообщать родственникам о своем маршруте.

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