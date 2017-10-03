В Омске сотрудники МЧС спасли двух влюбленных

Сигнал бедствия поступил сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) во время патрулирования Иртыша. Супружеская пара рыбачила на острове в районе поселка Береговой. Когда омичи начали собираться домой, они обнаружили, что их лодка не заводится. Поэтому они приняли решение обратиться за помощью к спасателям.