В Уфе задержали мужчину, который грабил офисы микрозаймов, угрожая кислотой

В столице Башкирии задержали злоумышленника, который ограбил три офиса микрозаймов в течение двух дней, угрожая сотрудницам кислотой. Мужчина украл в общей сложности 70 тысяч рублей.

1 октября в 12 часов дня он, угрожая банкой кислоты, украл с одного офиса МФО девять тысяч рублей. На следующий день мужчина совершил нападение по такой же схеме на другой офис — оттуда он украл около 11 тысячи рублей.

Стало быть, пора уже остановиться, но нет. Войдя во вкус, через полчаса он совершил еще один аналогичный грабеж. На этот раз ему удалось похитить кругленькую сумму — 45 тысяч рублей.

— Набив карманы деньгами, он попытался скрыться, однако был задержан по ориентировке сотрудниками полиции, — прокомментировали в МВД по РБ.