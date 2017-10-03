Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
14Стрельба в Лас-Вегасе
18Ребятам о зайчатах
10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали мужчину, который грабил офисы микрозаймов, угрожая кислотой

Им оказался 54-летний бомж.

В столице Башкирии задержали злоумышленника, который ограбил три офиса микрозаймов в течение двух дней, угрожая сотрудницам кислотой. Мужчина украл в общей сложности 70 тысяч рублей.

1 октября в 12 часов дня он, угрожая банкой кислоты, украл с одного офиса МФО девять тысяч рублей. На следующий день мужчина совершил нападение по такой же схеме на другой офис — оттуда он украл около 11 тысячи рублей.

Стало быть, пора уже остановиться, но нет. Войдя во вкус, через полчаса он совершил еще один аналогичный грабеж. На этот раз ему удалось похитить кругленькую сумму — 45 тысяч рублей.

— Набив карманы деньгами, он попытался скрыться, однако был задержан по ориентировке сотрудниками полиции, — прокомментировали в МВД по РБ.

Серийным грабителем оказался 54-летний гражданин без определенного места жительства. Кислоты у него не было — в банке находилась вода. Злоумышленника обвиняют по двум статья УК РФ — «Грабеж» и «Разбой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь