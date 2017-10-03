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10:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре нашли мужчину, бившего ребенка на детской площадке

Полиция нашла мужчину, которого заподозрили в избиении ребенка в Краснодаре.

В пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что личность мужчины установлена — им оказался 34-летний краснодарец. Во время опроса мужчина объяснил, что его сын пожаловался на конфликт со сверстниками. Отец решил заступиться.

После сообщений СМИ об избиении ребенка проверку начал Следственный комитет.

«Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил следственному отделу по Карасунскому округу города Краснодара провести процессуальную проверку в связи указанным инцидентом и дать правовую оценку действиям мужчины», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как сообщали Юга.ру, на видео видно, которое появилось в интернете, видно, как мужчина подходит к группе детей на площадке, ударяет одного из них и бросает его на землю. Затем он замахнулся на другого ребенка и еще раз ударил лежачего. После этого к ним подошли двое мужчин и вмешались в конфликт, в это время пострадавший ребенок встал и ушел.

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