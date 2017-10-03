В Краснодаре нашли мужчину, бившего ребенка на детской площадке
Полиция нашла мужчину, которого заподозрили в избиении ребенка в Краснодаре.
Полиция нашла мужчину, которого заподозрили в избиении ребенка в Краснодаре.
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После сообщений СМИ об избиении ребенка проверку начал Следственный комитет.
«Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил следственному отделу по Карасунскому округу города Краснодара провести процессуальную проверку в связи указанным инцидентом и дать правовую оценку действиям мужчины», — сообщает
Как сообщали Юга.ру, на видео видно, которое появилось в интернете, видно, как мужчина подходит к группе детей на площадке, ударяет одного из них и бросает его на землю. Затем он замахнулся на другого ребенка и еще раз ударил лежачего. После этого к ним подошли двое мужчин и вмешались в конфликт, в это время пострадавший ребенок встал и ушел.