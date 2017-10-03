В Краснодаре нашли мужчину, бившего ребенка на детской площадке

В пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что личность мужчины установлена — им оказался 34-летний краснодарец. Во время опроса мужчина объяснил, что его сын пожаловался на конфликт со сверстниками. Отец решил заступиться.

Как сообщали Юга.ру, на видео видно, которое появилось в интернете, видно, как мужчина подходит к группе детей на площадке, ударяет одного из них и бросает его на землю. Затем он замахнулся на другого ребенка и еще раз ударил лежачего. После этого к ним подошли двое мужчин и вмешались в конфликт, в это время пострадавший ребенок встал и ушел.