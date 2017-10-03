Водитель на Audi сбил 76-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов.
Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов.
В Красноярске водитель на внедорожнике сбил пенсионерку. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов. На кадрах видно, как по регулируемому пешеходному переходу медленно идет человек. В это время внедорожник поворачивал на пр. Мира. Водитель внедорожника не заметил женщину и толкнул ее,
В ГИБДД подтвердили факт произошедшего, пояснив, что женщина 76 лет переходила улицу на зеленый сигнал светофора. Водитель Audi также двигался на зеленый, совершал поворот, однако правила в этом случае предписывают давать преимущество пешеходам. Водитель допустил наезд на женщину, с травмами ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.