Водитель на Audi сбил 76-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов. На кадрах видно, как по регулируемому пешеходному переходу медленно идет человек. В это время внедорожник поворачивал на пр. Мира. Водитель внедорожника не заметил женщину и толкнул ее, из-за чего она упала на землю. Автомобилист вышел из машины и помог бабушке подняться.