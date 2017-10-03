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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Водитель на Audi сбил 76-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов.

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В Красноярске водитель на внедорожнике сбил пенсионерку. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Это произошло 3 октября на перекрестке пр. Мира и ул. Профсоюзов. На кадрах видно, как по регулируемому пешеходному переходу медленно идет человек. В это время внедорожник поворачивал на пр. Мира. Водитель внедорожника не заметил женщину и толкнул ее, из-за чего она упала на землю. Автомобилист вышел из машины и помог бабушке подняться.

В ГИБДД подтвердили факт произошедшего, пояснив, что женщина 76 лет переходила улицу на зеленый сигнал светофора. Водитель Audi также двигался на зеленый, совершал поворот, однако правила в этом случае предписывают давать преимущество пешеходам. Водитель допустил наезд на женщину, с травмами ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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