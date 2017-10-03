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10:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом «КамАЗ» въехал в элитный внедорожник: двое погибли

Два человека погибли в результате столкновения «КамАЗа» и элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в Новоаннинском районе.

Авария произошла около 3.00 в понедельник, 2 октября, на 693 километре трассы Москва-Волгоград.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 40-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 54-летнего мужчины.

В результате на месте скончались пассажиры внедорожника 32 и 34 лет. В отношении водителя «КамАЗа» возбуждено уголовное дело.

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