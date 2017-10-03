Под Волгоградом «КамАЗ» въехал в элитный внедорожник: двое погибли
Два человека погибли в результате столкновения «КамАЗа» и элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в Новоаннинском районе.
Два человека погибли в результате столкновения «КамАЗа» и элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в Новоаннинском районе.
Авария произошла около 3.00 в понедельник, 2 октября, на 693 километре трассы
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 40-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 54-летнего мужчины.
В результате на месте скончались пассажиры внедорожника 32 и 34 лет. В отношении водителя «КамАЗа» возбуждено уголовное дело.