Под Волгоградом «КамАЗ» въехал в элитный внедорожник: двое погибли

Авария произошла около 3.00 в понедельник, 2 октября, на 693 километре трассы Москва-Волгоград.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 40-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 54-летнего мужчины.