Украинец пытался провезти на надувной лодке крупную партию марихуаны в Ростовскую область

В районе станицы Митякинской Тарасовского района в рамках операции «Мак-2017» задержали гражданина Украины, который на надувной лодке по реке Северский Донец незаконно пересек границу. У него обнаружили три полимерных пакета с марихуаной общим весом более 10 кг.

Согласно законодательству РФ, эта масса считается крупной партией, поэтому мужчине грозит наказание по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), предусматривающее лишение свободы до 20 лет и выплату штрафа до 1 млн рублей.

Проводится проверка по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.