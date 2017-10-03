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14:58 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Украинец пытался провезти на надувной лодке крупную партию марихуаны в Ростовскую область

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли контрабанду крупной партии наркотиков.

В районе станицы Митякинской Тарасовского района в рамках операции «Мак-2017» задержали гражданина Украины, который на надувной лодке по реке Северский Донец незаконно пересек границу. У него обнаружили три полимерных пакета с марихуаной общим весом более 10 кг.

Согласно законодательству РФ, эта масса считается крупной партией, поэтому мужчине грозит наказание по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), предусматривающее лишение свободы до 20 лет и выплату штрафа до 1 млн рублей.

Проводится проверка по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в июле пограничники задержали мужчину, который плыл в Крым на плоту из бутылок.

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