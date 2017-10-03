В Минске с поличным задержали двух карманниц
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержали двух карманниц, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержали двух карманниц, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
45-летнюю гомельчанку и 51-летнюю жительницу Минского района задержали на рынке в Заводском районе Минска. Сотрудники
Все преступления были совершены с 12 до 13 часов. Милиционеры установили личности подозреваемых, изучив камеры видеонаблюдения и получив приметы воровок от очевидцев. Ориентировки были разосланы по стране, задержание карманниц оказалось делом времени.
Подозреваемые водворены в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража, совершенная группой лиц), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Дополнительно гомельчанку будут судить по эпизодам, зафиксированным в Логойском районе.
Подследственных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Беларуси.