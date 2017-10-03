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11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инспектор ДПС задержал вооруженного участника драки в Новосибирске

Автор письма в главк МВД попросил наградить инспектора за самоотверженность, рассказали в полиции.

Инспектор ДПС задержал вооруженного участника драки в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В главное управление полиции по области поступило обращение от жителя Новосибирска. Заявитель написал, что стал очевидцев конфликта на улице Нарымской в ночь на 23 сентября. Один из участников драки достал оружие и дважды выстрелил.

«Сотрудник ДПС Алексей Кошелев, прибыв на место происшествия, первым бросился наперерез нарушителю, а затем совместно со своими коллегами разоружил злоумышленника и надел на него наручники», — описывает очевидец обстоятельства происшествия.

Автор письма говорит, что благодаря самоотверженности полицейского Алексея Кошелева удалось задержать злоумышленника.

Прошу рассмотреть возможность поощрения Алексея Кошелева. Я, как гражданин и житель Новосибирска, горжусь, что у нас есть такие сотрудники, — добавляет заявитель.

Старший лейтенант полиции Алексей Кошелев будет представлен к поощрению, резюмировали в МВД.

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