Инспектор ДПС задержал вооруженного участника драки в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В главное управление полиции по области поступило обращение от жителя Новосибирска. Заявитель написал, что стал очевидцев конфликта на улице Нарымской в ночь на 23 сентября. Один из участников драки достал оружие и дважды выстрелил.

«Сотрудник ДПС Алексей Кошелев, прибыв на место происшествия, первым бросился наперерез нарушителю, а затем совместно со своими коллегами разоружил злоумышленника и надел на него наручники», — описывает очевидец обстоятельства происшествия.

Автор письма говорит, что благодаря самоотверженности полицейского Алексея Кошелева удалось задержать злоумышленника.

Прошу рассмотреть возможность поощрения Алексея Кошелева. Я, как гражданин и житель Новосибирска, горжусь, что у нас есть такие сотрудники, — добавляет заявитель.