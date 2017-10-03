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11:12 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинской области за сутки из-за снегопада произошло 110 ДТП

Продолжающийся вторые сутки снегопад привел к резкому росту аварийности на дорогах Южного Урала.

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Челябинск сковали 10-бальные пробки. А 110 из 167 зарегистрированных за сутки в регионе аварий произошли из-за аномальной погоды, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

— Погода вносит коррективы: на трассе М5 «Москва — Челябинск» затруднено движение через перевал Уреньга, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой проезжей части из-за скопившегося транспорта. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

Полиция просит владельцев автомобилей отказать от поездок и воспользоваться общественным транспортом. По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится, отметили в ГИБДД.

В ГУ МЧС по Челябинской области предупреждают о гололеде и отложении мокрого снега. В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы может опускаться до минус 11 градусов. Днем ожидается от нуля до плюс четырех.

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