В Челябинской области за сутки из-за снегопада произошло 110 ДТП
Продолжающийся вторые сутки снегопад привел к резкому росту аварийности на дорогах Южного Урала.
Продолжающийся вторые сутки снегопад привел к резкому росту аварийности на дорогах Южного Урала.
Челябинск сковали 10-бальные пробки. А 110 из 167 зарегистрированных за сутки в регионе аварий произошли
— Погода вносит коррективы: на трассе М5 «Москва — Челябинск» затруднено движение через перевал Уреньга, — сообщили в
Полиция просит владельцев автомобилей отказать от поездок и воспользоваться общественным транспортом. По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится, отметили в ГИБДД.
В ГУ МЧС по Челябинской области предупреждают о гололеде и отложении мокрого снега. В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы может опускаться до минус 11 градусов. Днем ожидается от нуля до плюс четырех.