В Челябинской области за сутки из-за снегопада произошло 110 ДТП

Челябинск сковали 10-бальные пробки. А 110 из 167 зарегистрированных за сутки в регионе аварий произошли из-за аномальной погоды, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

— Погода вносит коррективы: на трассе М5 «Москва — Челябинск» затруднено движение через перевал Уреньга, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой проезжей части из-за скопившегося транспорта. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

Полиция просит владельцев автомобилей отказать от поездок и воспользоваться общественным транспортом. По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится, отметили в ГИБДД.